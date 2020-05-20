В Минздраве рассказали, как уберечься от коронавируса в офисе

В Минздраве составили правила работы в офисе на время карантина/ УНИАН

Сотрудник украинского Минздрава закончили процесс разработки правил работы в офисе на время, пока в стране продолжается пандемия китайского коронавируса Covid-19.

Соответствующее сообщение в среду, 20 мая, в рамках традиционного онлайн-брифинга озвучил руководитель ведомства Максим Степанов. По его словам, сотрудники различных фирм и предприятий, которые постепенно возвращаются к работе в офисах и прочих коворкингах, должны неукоснительно соблюдать строгие противоэпидемические правила.

Как заявил Степанов, сотрудники Миндрава составили такой список правил, соблюдение которых поможет людям обезопасить и себя, и окружающих:

доступ в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;

в случае превышения температуры любого из сотрудников показателя в 37,2 ему автоматически закрывается допуск в офис;

в офисах нужно работать только в масках либо респираторах;

обязательно обрабатывать верхние конечности антисептиками;

соблюдать социальную дистанцию во время пребывания в офисах.

Напомним, согласно официальной статистике Минздрава, по состоянию на среду, 20 мая в Украине официально диагностировали 19,230 тысячи эпизодов заражения китайским коронавирусом. Всего за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 354 новых случая заражения и 16 смертей от последствий коронавирусной болезни. Всего же с начала пандемии в результате осложнений, которые вызванных болезнью Covid-19, скончалось 564 человека. В то же самое время 5 955 пациентов выздоровели.