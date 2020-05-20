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В Минздраве рассказали, как уберечься от коронавируса в офисе

20 мая 2020, 12:13

В Минздраве составили правила работы в офисе на время коронавирусного карантина - рассказал глава ведомства Максим Степанов.

Карантин, Киев
В Минздраве составили правила работы в офисе на время карантина/ УНИАН

Сотрудник украинского Минздрава закончили процесс разработки правил работы в офисе на время, пока в стране продолжается пандемия китайского коронавируса Covid-19.

Соответствующее сообщение в среду, 20 мая, в рамках традиционного онлайн-брифинга озвучил руководитель ведомства Максим Степанов. По его словам, сотрудники различных фирм и предприятий, которые постепенно возвращаются к работе в офисах и прочих коворкингах, должны неукоснительно соблюдать строгие противоэпидемические правила.

Как заявил Степанов, сотрудники Миндрава составили такой список правил, соблюдение которых поможет людям обезопасить и себя, и окружающих:

  • доступ в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;
  • в случае превышения температуры любого из сотрудников показателя в 37,2 ему автоматически закрывается допуск в офис;
  • в офисах нужно работать только в масках либо респираторах;
  • обязательно обрабатывать верхние конечности антисептиками;
  • соблюдать социальную дистанцию во время пребывания в офисах.

Напомним, согласно официальной статистике Минздрава, по состоянию на среду, 20 мая в Украине официально диагностировали 19,230 тысячи эпизодов заражения китайским коронавирусом. Всего за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 354 новых случая заражения и 16 смертей от последствий коронавирусной болезни. Всего же с начала пандемии в результате осложнений, которые вызванных болезнью Covid-19, скончалось 564 человека. В то же самое время 5 955 пациентов выздоровели.

Минздрав офис карантин коронавирус Максим Степанов
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