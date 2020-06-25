Усиление карантина в Украине: в Минздраве уточнили важное условие

Степанов объяснил, почему регионам важно соблюдать среднюю норму тестирования на коронавирус / УНИАН

Если в одной из областей среднее количество тестирований на COVID-19 будет не соответствовать требованиям Минздрава, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций данного региона должна рассмотреть вопрос ужесточения карантинных мероприятий.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга 25 июня.

По его словам, в правительственном постановлении обозначено, что если в определенном регионе контроль над эпидемиологической ситуацией не соответствует критериям Минздрава – среди которых средняя норма тестирования – местная комиссия ТЭБ и ЧС должна принять решение касательно возможного усиления карантина в регионе. Таким образом, карантин могут усилить в областях, где проводится менее 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

"В постановлении правительства четко определено, по каким показателям определяются критерии в той или иной области относительно усиления карантина. Один из этих показателей – тестирование. Если на протяжении трех дней этот показатель не соответствует критерию, установленному Кабмином, соответственно региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определится насчет усиления карантинных мер",- отметил Степанов.

Напомним, 17 июля Кабмин принял постановление, согласно которому появились новые алгоритмы усиления противоэпидемиологических мероприятий в регионах. Карантин могут усилить в тех регионах, где проводится менее 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней.

Кроме того, власти значительно усилили контроль над соблюдением масочного режима и сферой пассажирских перевозок.

В ряде городов уже начались проверки соблюдения карантина в общественном транспорте.