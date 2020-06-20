В Кирилловке на пляже не протолкнуться, о социальной дистанции все забыли - видео

В Кирилловке на пляже не протолкнуться / скриншот из видео

Карантин в Украине продлили до 31 июля. В то же время курорты живут в своем прежнем ритме. В частности, в Кирилловке отдыхающие стали появляться еще в начале июня, а сейчас пляжи переполнены. Люди тянутся к Азовскому морю – вода прогрелась до +25 градусов.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

По информации, на пляже в районе санатория "Кирилловка" не протолкнуться. Под навесами места заняты с 8 утра. Шезлонг стоит 30 гривен не зависимо от времени использования, зонтик столько же. Но места на пляже не хватает. А карантинная дистанция отдыхающими не соблюдается.

Контролеров за соблюдением требований карантина на пляже также нет.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине распространяется и на пляжи – однако там ношение масок необязательно при соблюдении одного условия.

"Если мы говорим о пляжах, то на них граждане должны располагаться не ближе 1,5 метра друг от друга. И в этом случае маски носить не обязательно", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

При этом он подчеркнул, что маски по-прежнему обязательно надевать в транспорте и в помещениях, то есть "при большом скоплении людей, где невозможно соблюсти социальную дистанцию, которая составляет минимум полтора метра".