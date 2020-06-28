Всплеск коронавируса: в СНБО заговорили о дистанционном обучении в школах

В школах Украины объявили карантин / Bigmir.net

Осенью 2020 года украинские школы могут перейти на дистанционное обучение, заявил секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Алексей Данилов.

По его словам, такое решение может быть принято в связи с с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - сказано в сообщении.

Напомним, в Министерстве образования Украины заявили, что решение о режиме работы школ будет приниматься не раньше августа. При этом министерство не планирует переводить школы на обязательную дистанционную форму обучения.

Ранее в Минобразования заявили, что с 1 сентября в украинских школах в процессе обучения будут использовать классно-урочную систему и элементы дистанционного обучения.