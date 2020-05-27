В Киеве ограничат работу метро в час пик: Кличко рассказал подробности

Власти призывают киевлян беречь свое здоровье / УНИАН

В часы массового передвижения людей по городу вход на некоторые станции метро будет ограничен. Это связано с профилактическими мерами безопасности, так как именно в городском транспорте велика вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в час пик киевлянам придется ожидать своей очереди возле входа на станции метрополитена.

"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа - соблюдая дистанцию ​​и в маске", - сказал киевский градоначальник.

Также он призвал жителей Киева соблюдать противоэпидемические меры и пользоваться услугами городских пассажирских перевозок только в случае необходимости. Кличко объяснил, что 34% заражений COVID-19 приходятся на городской транспорт.

Напоследок он добавил, что за два дня работы метрополитена подземкой воспользовались 773 тысячи человек, тогда как до коронавирусной эпидемии метро пользовалось более 1,5 миллиона пассажиров в сутки.

Напомним, метро в Киеве открыли 25 мая. Несмотря на возобновление работы метрополитена, город с раннего утра стоял в пробках.

Как рассказали в подземке, пассажиров в метрополитене очень мало. Там предположили, что это связано с сознательным отказом киевлян от передвижения на метро в связи с эпидемией COVID-19.