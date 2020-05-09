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Эксперт поведала, где можно найти работу во время карантина

9 мая 2020, 23:31

Специалист рассказала, когда работодатели будут думать о поиске персонала и какие вакансии открыты в данный момент.

Работа дома онлайн
Эксперт назвала самые востребованные профессии на карантине / REUTERS

Во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, многие украинцы остались без работы. В связи с этим эксперт аутсорсинга, аутстаффинга, рекрутинга и HR-консалтинга, Юлия Кирилюк поделилась своим мнением о нынешней ситуации на рынке труда.

"Ситуация на рынке труда - карантин, другими словами - период "затишья", - отметила Кирилюк. - Работодатели приостановили поиск персонала и будут думать об этом, как минимум, после полного выхода из изоляции и восстановления деловой активности. В дальнейшем, предполагаю, что работодатели станут более требовательно относиться к сотрудникам с точки зрения эффективности".

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По словам эксперта в интервью Знай.ua, из-за сложившейся ситуации сейчас сложно оценивать, какие профессии в избытке и в дефиците, но можно точно сказать, какие вакансии более востребованы.

"Давайте посмотрим на нашу жизнь сейчас - мы сидим дома, много времени проводим в Интернете (либо работаем, либо смотрим, как работают другие и, что они там постят), делаем заказы и получаем доставкой наши заказы (еду, одежду, и кучу всякой "суперпрямосейчас необходимой" всячины", - сказала она.

Список востребованных специальностей:  

  • СММ,
  • таргетолог,
  • настройка контекстной рекламы,
  • копирайтер,
  • ведение блогов,
  • ведение сайтов,
  • программисты и так далее (все те, кто создает нам информацию в Интернете, чтобы мы увидели, влюбились и что-нибудь "купили") 
  • курьеры для доставки (всего чего угодно)  
  • онлайн учителя (не все родители оказались морально готовы вспоминать школьную программу и делать уроки с детьми)
  • преподаватели иностранных языков (языки мы учим всегда и сейчас самое время еще раз попробовать "обязательно выучить английский")
  • обработка фото, видео, аудио
  • монтаж роликов для YouTube, вообще любой монтаж
  • создание фото и видео контентов
  • аналитика
  • озвучка аудиокниг 
  • преподаватель йоги, фитнеса, растяжки онлайн
  • астрологи, нумерологи

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что заробитчане смогут свободно выезжать из нашей страны при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку. 

Также напомним, заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу в обход карантина. Украинцы тратят сотни евро для того, чтобы выехать на заработки.

коронавирус профессии работа карантин новости Украины
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