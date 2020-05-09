Эксперт поведала, где можно найти работу во время карантина

Специалист рассказала, когда работодатели будут думать о поиске персонала и какие вакансии открыты в данный момент.
Во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, многие украинцы остались без работы. В связи с этим эксперт аутсорсинга, аутстаффинга, рекрутинга и HR-консалтинга, Юлия Кирилюк поделилась своим мнением о нынешней ситуации на рынке труда.
"Ситуация на рынке труда - карантин, другими словами - период "затишья", - отметила Кирилюк. - Работодатели приостановили поиск персонала и будут думать об этом, как минимум, после полного выхода из изоляции и восстановления деловой активности. В дальнейшем, предполагаю, что работодатели станут более требовательно относиться к сотрудникам с точки зрения эффективности".
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По словам эксперта в интервью Знай.ua, из-за сложившейся ситуации сейчас сложно оценивать, какие профессии в избытке и в дефиците, но можно точно сказать, какие вакансии более востребованы.
"Давайте посмотрим на нашу жизнь сейчас - мы сидим дома, много времени проводим в Интернете (либо работаем, либо смотрим, как работают другие и, что они там постят), делаем заказы и получаем доставкой наши заказы (еду, одежду, и кучу всякой "суперпрямосейчас необходимой" всячины", - сказала она.
Список востребованных специальностей:
- СММ,
- таргетолог,
- настройка контекстной рекламы,
- копирайтер,
- ведение блогов,
- ведение сайтов,
- программисты и так далее (все те, кто создает нам информацию в Интернете, чтобы мы увидели, влюбились и что-нибудь "купили")
- курьеры для доставки (всего чего угодно)
- онлайн учителя (не все родители оказались морально готовы вспоминать школьную программу и делать уроки с детьми)
- преподаватели иностранных языков (языки мы учим всегда и сейчас самое время еще раз попробовать "обязательно выучить английский")
- обработка фото, видео, аудио
- монтаж роликов для YouTube, вообще любой монтаж
- создание фото и видео контентов
- аналитика
- озвучка аудиокниг
- преподаватель йоги, фитнеса, растяжки онлайн
- астрологи, нумерологи
Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что заробитчане смогут свободно выезжать из нашей страны при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку.
Также напомним, заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу в обход карантина. Украинцы тратят сотни евро для того, чтобы выехать на заработки.