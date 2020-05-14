Вырастут ли тарифы на проезд в Киеве: Кличко объяснил ситуацию

В Киеве не повысят тарифы на проезд в общественном транспорте / УНИАН

После восстановления работы городского транспорта в Киеве тарифы на проезд не будут пересмотрены в сторону увеличения. Об этом рассказал киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, сейчас вопрос подорожания цен на проезд в столице не рассматривается, так как на повестке дня стоит обеспечение эффективной работы транспорта в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы не рассматриваем вопросы поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте в столице. Для нас сейчас главное без эксцессов возобновить полноценную работу транспорта. Мы, как и другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - добавил Кличко, настоятельно порекомендовав жителям столицы пользоваться транспортом только при поездках на работу, домой и в экстренных ситуациях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие критерии будут учитываться в процессе запуска городского общественного транспорта в Киеве.

Тем временем в Минздраве объяснили, при каких условиях в Украине будут запущены пассажирские перевозки и внутреннее авиасообщение.

Также киевский мэр Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность возобновления работы киевского метрополитена с 25 мая.