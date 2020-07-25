В Украине выросло число областей, не готовых к ослаблению карантина

В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на 25 июля девять областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.

В Минздраве напоминают, что переход регионов к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии показывают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Читайте такжеНовая волна коронавируса: в Минздраве оценили готовность больниц

Эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в следующих областях:

Винницкой области;

Волынской области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Черновицкой областях.

/ moz.gov.ua

Отметим, что в пятницу, 24 июля, критериям для ослабления коронавирусного карантина в Украине не соответствовали шесть областей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 тысяча 106 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Ровенской и Львовской областях, а также в Киеве.

Как известно, в мире с начала пандемии новым коронавирусом заразились 15 млн 736 тысяч 569 человек, за последние сутки - 108 тыс. 983.

Читайте такжеНовый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения

Вместе с тем выздоровели после COVID-19 9 млн 42 тыс. 770 человек, 639 тыс. 651 умер.