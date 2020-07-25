В Украине выросло число областей, не готовых к ослаблению карантина

В Украине по состоянию на 25 июля девять областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения.
В Минздраве напоминают, что переход регионов к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.
Эти критерии показывают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Читайте такжеНовая волна коронавируса: в Минздраве оценили готовность больниц
Эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в следующих областях:
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Житомирской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой областях.
Отметим, что в пятницу, 24 июля, критериям для ослабления коронавирусного карантина в Украине не соответствовали шесть областей.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 тысяча 106 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Ровенской и Львовской областях, а также в Киеве.
Как известно, в мире с начала пандемии новым коронавирусом заразились 15 млн 736 тысяч 569 человек, за последние сутки - 108 тыс. 983.
Читайте такжеНовый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения
Вместе с тем выздоровели после COVID-19 9 млн 42 тыс. 770 человек, 639 тыс. 651 умер.