Карантин затянется: источник шокировал новыми сроками изоляции

В Офисе Президента большие надежды возлагают на западную вакцину от COVID-19.
В Украине адаптивный карантин могут продлить до 2022 года, рассказал источник в Офисе президента.
В то же время жесткие карантинные ограничения планируется продлить до марта 2021 года, сообщает Telegram-канал Резидент.
В сообщении подчеркивается, что в Офисе Президента большие надежды возлагают на западную вакцину от COVID-19.
"На Банковой вся надежда на западную вакцину, которая сможет остановить эпидемию в нашей стране. По самым оптимистичным прогнозам жесткие карантинные ограничения продлятся до марта месяца, а адаптивный карантин останется с нами на весь 2021 год", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.
Следующим шагом является полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря, добавил источник.
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Коронавирус в Украине:
- За сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
- За сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
- За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
- За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.