Карантин затянется: источник шокировал новыми сроками изоляции

В Украине могут продлить жесткий карантин / УНИАН

В Украине адаптивный карантин могут продлить до 2022 года, рассказал источник в Офисе президента.

В то же время жесткие карантинные ограничения планируется продлить до марта 2021 года, сообщает Telegram-канал Резидент.

В сообщении подчеркивается, что в Офисе Президента большие надежды возлагают на западную вакцину от COVID-19.

"На Банковой вся надежда на западную вакцину, которая сможет остановить эпидемию в нашей стране. По самым оптимистичным прогнозам жесткие карантинные ограничения продлятся до марта месяца, а адаптивный карантин останется с нами на весь 2021 год", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.

Следующим шагом является полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря, добавил источник.

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