Более 300 тысяч украинских семей получат материальную помощь: кому выделят деньги

Государство поддержит 300 тысяч украинских семей / УНИАН

Украина готова оказать социальную помощь 337 тысячам семей украинских физических лиц-предпринимателей, которые принадлежат к первой и второй группе налогоплательщиков. Деньги в виде пособия по уходу за детьми до 10 лет сможет получить один из родителей.

Такая инициатива обойдется правительству в 1,6 миллиарда гривен, выделенных из бюджета по борьбе с коронавирусом. Программу запустят после того, как ее одобрит бюджетный комитет парламента.

Как рассказали в Министерстве социальной политики, финансовую помощь выделят для 414 тыс. детей ФОПовцев.

Сумма выплат для детей до 6-ти лет должна составить 1 779 грн.

На детей возрастом от 6-ти до 10-ти лет государство выделит 2 218 гривен.

Деньги будут выплачиваться в период карантина и в течение следующего месяца после завершения противоэпидемиологических мероприятий.

"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики", - прокомментировали инициативу в ведомстве.

Ранее Украина запустила выплаты для пенсионеров "коронавирусной тысячи". В связи с этим тысячи пенсионеров уже штурмуют государственный Ощадбанк с целью получения материальной помощи от государства.