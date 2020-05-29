УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Моя вторая папа: лидер националистов из С14 внес в декларацию сразу двух отцов

29 мая 2020, 16:34

Лидер радикально-националистической организации Евгений Карась подал в НАБУ декларацию с интересными сведениями о себе.

Карась
Евгений Карась (слева) / УНИАН

Руководитель известной националистической организации С14 Евгений Карась указал сразу двух отцов в декларации о своих доходах за минувший год (который он подал как член Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины).

Документ стал достоянием общественности через Единый реестр деклараций 15 мая нынешнего года. В графе "Информация о членах семьи" Карась указал мать ‒ Людмилу Францевну и двух отцов ‒ Карася Василия Алексеевича и Карася Владимира Васильевича. Скорее всего, руководитель С14 попросту перепутал и указал в данной графе брата.
Далее ‒ из документа следует, что у Карася практически отсутствуют любые официальные источники заработка. Единственный полученный доход, который он внес в декларацию, ‒ социальная выплата для ветеранов АТО от мэрии Киева в размере 19,5 тысячи гривен (то есть в среднем он жил на 1625 гривен в месяц).

Кроме того, Карась задекларировал 18 тысяч гривен наличных денег. Также он указал, что ‒ помимо организации С-14 ‒ является членом ОО "Образовательная ассамблея", "Киевского союза ветеранов войны с Россией" и "Национального центра правозащиты".

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в официальном ответе заявлял о том, что чиновникам Европейского союза прекрасно известно о связях националистической организации "С14" во главе с Евгением Карасем с движениями крайне правого толка.

новости Украины Евгений Карась С14 декларация НАБУ
Сейчас вы просматриваете новость «Моя вторая папа: лидер националистов из С14 внес в декларацию сразу двух отцов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 63 и 64 серии 29-05-2020
16:34
Пробег под каштанами онлайн и Green Grey – куда пойти на День Киева
16:34
Моя вторая папа: лидер националистов из С14 внес в декларацию сразу двух отцов
16:33
"Привет, 90-е!": что показала стрельба в Броварах мнение
16:24
В день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена Авакова
16:05
Перестрелка в Броварах: эксперт назвал причину Видео
15:55
Разборки со стрельбой в Броварах: задержаны более 20 титушек Фото Видео
15:45
Беспредел с перестрелкой в Броварах: Зеленский сделал срочное заявление Видео
15:40
Финалистка Від пацанки до панянки отправилась в клуб сразу после шоу
15:37
Смягчение карантина: в Минздраве рассказали, каким областям разрешат
15:12
Синоптик рассказала, каким областям Украины ждать мощных дождей с грозами Видео
15:01
Умер Самвел Гаспаров - муж Натальи Вавиловой заразился коронавирусом
14:55
"Деньги и постоянные конфликты": очевидец перестрелки в Броварах рассказал о подоплеке разборки Видео
14:25
Ницой рассказала, на какие категории делятся говорящие на русском украинцы
14:19
В Новой почте рассказали, как изменятся условия хранения посылок с 1 июня
13:59
"Циничный лоббист Кремля": посол Украины рассказал о "потрепанном имидже" Шредера Видео
13:38
Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма
13:31
Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"
13:24
Премия МузТВ 2020 не состоится из-за коронавируса
13:18
Скандал с картинами Порошенко: стало известно о судьбе коллекции экс-президента Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять