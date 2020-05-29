Моя вторая папа: лидер националистов из С14 внес в декларацию сразу двух отцов

Евгений Карась (слева) / УНИАН

Руководитель известной националистической организации С14 Евгений Карась указал сразу двух отцов в декларации о своих доходах за минувший год (который он подал как член Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины).

Документ стал достоянием общественности через Единый реестр деклараций 15 мая нынешнего года. В графе "Информация о членах семьи" Карась указал мать ‒ Людмилу Францевну и двух отцов ‒ Карася Василия Алексеевича и Карася Владимира Васильевича. Скорее всего, руководитель С14 попросту перепутал и указал в данной графе брата.

Далее ‒ из документа следует, что у Карася практически отсутствуют любые официальные источники заработка. Единственный полученный доход, который он внес в декларацию, ‒ социальная выплата для ветеранов АТО от мэрии Киева в размере 19,5 тысячи гривен (то есть в среднем он жил на 1625 гривен в месяц).

Кроме того, Карась задекларировал 18 тысяч гривен наличных денег. Также он указал, что ‒ помимо организации С-14 ‒ является членом ОО "Образовательная ассамблея", "Киевского союза ветеранов войны с Россией" и "Национального центра правозащиты".

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в официальном ответе заявлял о том, что чиновникам Европейского союза прекрасно известно о связях националистической организации "С14" во главе с Евгением Карасем с движениями крайне правого толка.