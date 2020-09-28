Катастрофа Ан-26: что известно о расшифровке "черных ящиков"

Место крушения Ан-26 под Харьковом / dsns.gov.ua

Авиационные эксперты начали расшифровывать бортовые самописцы с военного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области.

Об этом сообщил вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский в Facebook.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - рассказал он.

По словам Уруского, обломки самолета собраны и перевезены на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.

"В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние", - добавил вице-премьер.

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