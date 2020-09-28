Катастрофа Ан-26: что известно о расшифровке "черных ящиков"

Информация на самописцах сохранена, началась расшифровка, подчеркнул Олег Уруский.
Авиационные эксперты начали расшифровывать бортовые самописцы с военного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области.
Об этом сообщил вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский в Facebook.
"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - рассказал он.
По словам Уруского, обломки самолета собраны и перевезены на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.
"В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние", - добавил вице-премьер.
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- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.