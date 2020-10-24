Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна

Виктор Суслов предупредил о полной экономической катастрофе из-за тотального карантина.
В случае повторного общенационального локдауна в Украине будет вновь запрещена работа транспорта, остановлена работа практически всей сферы услуг, заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов.
Как пишет он в материале на Главреде, это неизбежно приведет к огромному падению украинского производства, дальнейшим потерям внешних и внутренних рынков, а также нарастанию долгов.
"В принципе, в уже создавшейся в Украине ситуации этого делать нельзя, потому что подобные меры приведут к полной экономической катастрофе и большим социально-политическим потрясениям. И все эти процессы, конечно же, будут сопровождаться массовыми протестами", - считает эксперт.
В то же время он предупредил об экономической катастрофе, которая ждет Украину в случае повторного локдауна: "Неизбежно дальнейшее падение объемов производства и в сфере услуг, и в производственной сфере, дальнейшее падение ВВП, невозможность сбалансировать бюджет, невозможность проводить в полном объеме социальные выплаты. Уже сейчас идет процесс выхода нерезидентов из украинских ценных бумаг, а новые кредиторы в таких условиях, скорее всего, не придут. То есть ситуация будет хуже, чем все это время".
Кроме того, Суслов считает, что в этих условиях будет неизбежен рост безработицы. При этом люди никуда не смогут ездить на заработки в другие страны. А, значит, без средств к существованию в Украине останутся миллионы людей. Отсюда – и неизбежный рост преступности.
"Все это в совокупности и можно назвать катастрофой (…) Потому угроза регионализации будет только возрастать. Еще год такой политики – и будущее государства Украина будет под большим вопросом", - уверен экс-министр экономики.
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Напомним, ранее главный санврач Виктор Ранее Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине.
По его словам, такой вариант является "исключительно резервным моментом". Замминистра здравоохранения уверен, что возможный коллапс системы здравоохранения в Украине может остановить экономику страны.
Коронавирус в Украине:
- В Украине COVID-19 заболели более 337 тыс. человек, за минувшие сутки - 7014.
- За прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 125 человек, выздоровели после COVID-19 2 тыс. 177.
- Всего в Украине COVID-19 заболели 337 тыс. 410 человек, умерли - 6 тыс. 289, выздоровели - 139 тыс. 755.
- Количество активных больных по состоянию на утро 24 октября составляет 191 тыс. 366 человек.