Катастрофа Boeing МАУ: в МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсации

Место крушения самолета МАУ / Reuters

Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства в деле о катастрофе Боинга МАУ, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал, что в ходе первого раунда переговоров с Ираном украинская сторона назвала ряд волнующих проблемных вопросов.

По словам Енина, Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

"Мяч сейчас находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны", - добавил Енин.

Напомним, Боинг 737 МАУ Иран был сбит 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев (девять членов экипажа и двое пассажиров).

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Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.