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"Было очень плохо": герой поведал о первом дне после ужасной аварии на ЧАЭС

26 апреля 2020, 19:28

По словам мужчины, сразу после аварии Припять закрыли, а людей эвакуировали.

Чернобыль, ЧАЭС 10 Припять
Очевидец аварии рассказал жуткие подробности ликвидации / newsinphoto.ru

Сегодня Украина отмечает 34-ю годовщину памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая состоялась в ночь на 26 апреля 1986 года.

В годовщину аварии инспектор пожарной безопасности на ЧАЭС Петр Шаврей рассказал, что после взрыва город Припять сразу же закрыли, а вскоре сотрудников вывезли в Чернобыль, где они сутками находились под капельницами.

"Мой старший брат Леонид получил 600 рентген. А хлопцы, которые умерли в Москве, у них было по 400-450, только у одного было 500. Потому что они лечились в Москве, а мы в Киеве у доктора Леонида Петровича Киндзельского. Что-то нас удерживало от того, чтобы ехать в Москву. Еще до аварии я знал, что если схватил радиацию, то нужно выпить спирт или самогонку. Еще начальник цеха Фроловский мне говорил, если на выходе у меня обнаруживали дозу: "Сынок, тебе еще детей рожать. Иди и выпей полстакана спирта, и без этого его не выпускать", – рассказал он в интервью Обозревателю.

По слова мужчины, в то время он как раз собирался сажать картошку в своем селе Белые Сороки, но их всех "гнали в Москву".

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"Мы решили сбежать. Но нам это не удалось, потому что Припять закрыли, а нам сказали оставаться на службе. А уже на второй день нас всех вывезли в Чернобыль подальше. Там в пожарной части у нас стали брать анализы. Нам всем было плохо, мы валялись на травке. Приехали автобусы, сначала нас завезли в больницу в Иванково. Там нам поставили почти на сутки капельницы. Медсестры сидели с нами, постоянно переставляли эти капельницы. Постоянно нас промывали. И уже во второй половине следующего дня нам привезли в Киев на Ломоносова, в клинику онкологии", – вспоминает Шаврей.

Авария на ЧАЭС

Напомним, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха. 

Также отметим, по информации эксперта, в Чернобыльской зоне из-за пожара мог произойти ядерный взрыв.

ЧАЭС Чернобыль. ЧАЭС катастрофа
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