Катастрофа с Covid-19 : Украине без локдауна не обойтись – эксперт

В Украине критическая ситуация с эпидемией коронавируса / Reuters

В Украине сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавируса, заявил эксперт по вопросам образования Виктор Громовой.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, медицина в Украине оказалась не подготовленной, а деньги из коронавирусного фонда, которые могли пойти на медицину и образование, "зарыли в дороги".

Эксперт считает, что другого варианта, кроме как переходить на дистанционное обучение просто нет.

"Эти две недели будут временной мерой, а после выборов придется делать локдаун. Насколько он затянется – неизвестно, но точно до того момента, пока эта волна заболеваемости не будет сбита", - подчеркнул он.

Громовой обратил внимание на то, что в Украине не были созданы так называемые "социальные пузыри", где должны были поделить классы на группы и где дети контактируют с минимумом учителей.

"Ничего не сделали для индивидуализации обучения, не нашли дополнительных пространств для обучения – ничего из всего того, что делают европейцы, а вместо этого понадеялись "на авось". Но понятно, что не только студенты и ученики распространяют вирус и, если наши граждане игнорируют вирус повсюду – в транспорте, в магазине и т.д., то только закрытие школ и вузов ничего не даст", - добавил эксперт.

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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.