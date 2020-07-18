Защита с моря: Кулеба объяснил, зачем Украине патрульные катера США

Катер Mark VI / navy.mil

Соединенные Штаты Америки приняли решение о продаже Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Это повысит возможности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые продолжают поддерживать Украину!", - подчеркнул Кулеба.

Как отметил министр, катера Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

"Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета", - добавил глава МИД.

Читайте такжеСША продадут Украине патрульные катера Mark VI на 600 млн долларов

"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаимосовместимые с НАТО Вооруженные Силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Одессе присутствовал во время показа двух новых десантно-штурмовых катеров.