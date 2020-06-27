Кавказ-2020: в Минобороны рассказали, как Россия будет провоцировать Украину и Европу

Россия будет пытаться напугать Украину и Европу / sprotyv.info

Россия в рамках своих сентябрьских военных учений Кавказ-2020 будет пытаться убедить Украину и Европу в том, что Кремль располагает мощной военной силой и может прибегнуть к определенным действиям в Черном море.

Об этом заявил представитель разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в ходе своего брифинга.

По его словам, Россия в Южном военном округе развернет как минимум 7 группировок своих войск и стратегический резерв. Также россияне могут выдвинуть свои территориальные войска на базы центров их обеспечения. Все это будет делаться для того, чтобы показать Украине и Европе потенциал российской армии.

Как отмечает Скибицкий, российские военные, скорее всего, проведут учения на Владикавказском, Крымском и Донском направлениях, а также в Черном море.

"В акватории Черного моря возможно проведение межфлотского обучения", - сказал военный.

Напоследок он подчеркнул, что ключевая цель данных учений – показать Украине и Европе мощь России и якобы необратимость возвращения под политический и правовой контроль Киева оккупированных россиянами территорий. Украина проведет собственный анализ по результатам учений и выработает стратегию противодействия угрозе РФ.

Ранее американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россия может осуществить военное вторжение в Украину в сентябре – в рамках проведения учений Кавказ-2020. Россияне могут попытаться захватить стратегический объект в Херсонской области.