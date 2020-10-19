Каждый третий ПЦР-тест не распознает коронавирус

Тесты на COVID-19 могут врать / УНИАН

ПЦР-тест на коронавирус показывает правильный результат в 70% случаях. Фактически каждое третье тестирование может выдавать ошибочные данные.​ Об это заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, в Украине уже около двух месяцев пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов. Такой способ определения диагноза "внесен в стандарт".

"У нас уже 1,5-2 месяца нет такой опции, как обязательное подтверждение ПЦР-тестирования. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено в стандарт", - сказал Степанов.

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Он отметил, что по мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются негативными при подтвержденном диагнозе COVID-19. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека.

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