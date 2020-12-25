Кернес с четвертым размером груди: стало известно о сестре-копии пятого мэра Харькова

Геннадий Кернес с сестрой Викторией учились в 82-й школе Харькова.
У скончавшегося в Германии пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса есть родная сестра.
Она проживает в Москве, рассказал изданию Strana.ua сын Кернеса Даниил Привалов.
"Она живет в Москве. Такая как он, только с волосами и грудью. Мне как-то звонит один приятель из аэропорта - в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и четвертым размером груди. Я его успокоил и объяснил, что это двойняшка", - сказал он.
В свою очередь издание Kharkiv Today уточняет, что Кернес с сестрой Викторией учились в 82-й школе и ходили в один класс. Девочка была очень болезненной.
Отметим, что в Сети опубликовано одно из немногих фото Виктории в соцсетях.
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Напомним, ранее стало известно о том, что у Геннадия Кернеса есть 11-летняя дочь София, с которой у него были очень теплые взаимоотношения.
Информацию о дочери Кернеса тщательно скрывали, и до похорон о ней знал лишь ограниченный круг лиц.
Смерть Геннадия Кернеса:
- 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- 23 декабря в церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
- Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
- Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.