Кернес с четвертым размером груди: стало известно о сестре-копии пятого мэра Харькова

Геннадий Кернес / УНИАН

У скончавшегося в Германии пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса есть родная сестра.

Она проживает в Москве, рассказал изданию Strana.ua сын Кернеса Даниил Привалов.

"Она живет в Москве. Такая как он, только с волосами и грудью. Мне как-то звонит один приятель из аэропорта - в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и четвертым размером груди. Я его успокоил и объяснил, что это двойняшка", - сказал он.

В свою очередь издание Kharkiv Today уточняет, что Кернес с сестрой Викторией учились в 82-й школе и ходили в один класс. Девочка была очень болезненной.

Отметим, что в Сети опубликовано одно из немногих фото Виктории в соцсетях.

Виктория Кернес / Фейсбук В.Кернес

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Напомним, ранее стало известно о том, что у Геннадия Кернеса есть 11-летняя дочь София, с которой у него были очень теплые взаимоотношения.

Информацию о дочери Кернеса тщательно скрывали, и до похорон о ней знал лишь ограниченный круг лиц.

Смерть Геннадия Кернеса: