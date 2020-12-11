Кернесу резко стало хуже: стали известны неутешительные детали

Геннадий Кернес / УНИАН

Состояние находящегося на лечении в Германии мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось.

У него полностью отказала вторая почка, сообщил изданию Strana.ua бизнесмен и друг городского главы Павел Фукс.

По словам Фукса, Кернес находится на диализе, то есть продукты его жизнедеятельности из крови и избыточная жидкость выводятся искусственно.

"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", — сказал Фукс.

Диализ — это процедура, которая заменяет две важнейшие функции почек, а именно удаляет избыточную жидкость из организма и продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в крови.

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