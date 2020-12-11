Кернесу резко стало хуже: стали известны неутешительные детали

Геннадий Кернес находится на диализе.
Состояние находящегося на лечении в Германии мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось.
У него полностью отказала вторая почка, сообщил изданию Strana.ua бизнесмен и друг городского главы Павел Фукс.
По словам Фукса, Кернес находится на диализе, то есть продукты его жизнедеятельности из крови и избыточная жидкость выводятся искусственно.
"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", — сказал Фукс.
Диализ — это процедура, которая заменяет две важнейшие функции почек, а именно удаляет избыточную жидкость из организма и продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в крови.
Геннадий Кернес новости:
- В сентябре у Кернеса был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. Его доставили в немецкую клинику Шарите.
- В информационном пространстве неоднократно появлялись слухи о смерти Кернеса. В горсовете их постоянно опровергали.
- 4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, состоявшимся 25 октября.
- Бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс заявил, что мэр Харькова планирует вернуться из Германии в Украину в конце декабря.
Автор: Алексей Тычина