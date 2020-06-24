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Ослабление карантина в Киеве: что разрешили

Информацию о новой серии ослабления коронавирусного карантина в Киеве озвучил мэр Виталий Кличко.

24 июня 2020, 13:10
Киев, карантин
Ослабление карантина в Киеве - что разрешили / УНИАН

В столице Украины, где по состоянию на утро среды, 24 июня 2020 года, общее количество людей с диагнозом коронавирусом на 99 человек (всего с начала пандемии заболели 4528 киевлян), ослабили карантин и разрешают работу большого количества различных заведений.

Об этом сообщает столичный градоначальник Виталий Кличко во время традиционного онлайн-брифинга.

По словам мэра, Кабинет министров разрешил, а Киевская городская государственная администрация издала распоряжение о возобновлении работы в столице Украины:

  • ресторанов и кафе (без детских комнат);
  • бассейнов (для индивидуальных тренировок);
  • кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

Кроме того, в Киеве с 24 июня 2020 года разрешили проведение культурных и художественных мероприятий, количество участников которых ограничено — не более десяти человек.

"В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям ", — подытожил Виталий Кличко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время срочного заседания Кабинета министров заявил о том, что Украине по факту стартовала вторая волна Covid-19. К этому, по мнению премьера, привело массовое несоблюдение украинцами противоэпидемиологических мероприятий.

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