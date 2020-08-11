"Поджог авто Tesla Богдана в Киеве": подробности и видео момента поджога

В Сети появилось видео момента поджога якобы авто Tesla Андрея Богдана / Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

В Днепровском районе Киева в результате возгорания автомобиля Tesla, который, по данным СМИ, принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану, повреждены еще две машины, припаркованные рядом – Mazda и Honda.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

По его сведениям, правоохранители выясняют обстоятельства поджога и устанавливают личности людей, причастных к совершению преступления.

В Telegram-канале Политика Страны появилось видео, на котором запечатлен момент поджога авто Tesla. На видео видно, как к машине подходит мужчина, что-то под нее укладывает, а потом начинается пожар.

Ранее СМИ писали, что в Днепровском районе Киева 11 августа по адресу ул. Юности, 8 около 3 часов ночи горело авто Tesla. Бывший нардеп Игорь Мосийчук поделился, что в столице пытались сжечь машину Андрея Богдана.