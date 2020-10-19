Киев подсчитал, сколько лет уйдет на реинтеграцию Донбасса

Новости Донбасса - Сколько лет Киев потратит на реинтеграцию Донбасса / @vysotskiy.ap

Полноценная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет. Такие данные озвучил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Заявления, будто реинтеграция возможна за год-два – некорректны, они появляются из-за непонимания. На самом деле один-два года займет лишь восстановление конституционного строя на оккупированных территориях.

Читайте такжеГермания заметила прогресс в урегулировании конфликта на ДонбассеВ интервью изданию Зеркало недели Резников рассказал об "интересном опыте" Хорватии – создании переходной полиции. Такие отряды были сформированы из сербов, которые решили остаться и признать конституционный строй Хорватии, а также из хорватов и лиц других национальностей.

"И эти "переходные" совместные – плюс третий участник (представитель миротворческой миссии) – полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, что подлежит реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя", – пояснил Резников.

Реинтеграция Донбасса: что это значит

18 января 2018 Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7163 о особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Россия признана страной-агрессором. А начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями президента.

Новости Донбасса: что было ранее