Киев подсчитал, сколько лет уйдет на реинтеграцию Донбасса

Только восстановление конституционного строя на оккупированных территориях уже займет не менее года, заявил профильный министр.
Полноценная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет. Такие данные озвучил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Заявления, будто реинтеграция возможна за год-два – некорректны, они появляются из-за непонимания. На самом деле один-два года займет лишь восстановление конституционного строя на оккупированных территориях.
Читайте такжеГермания заметила прогресс в урегулировании конфликта на ДонбассеВ интервью изданию Зеркало недели Резников рассказал об "интересном опыте" Хорватии – создании переходной полиции. Такие отряды были сформированы из сербов, которые решили остаться и признать конституционный строй Хорватии, а также из хорватов и лиц других национальностей.
"И эти "переходные" совместные – плюс третий участник (представитель миротворческой миссии) – полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, что подлежит реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя", – пояснил Резников.
Реинтеграция Донбасса: что это значит
18 января 2018 Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7163 о особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
Россия признана страной-агрессором. А начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями президента.
Новости Донбасса: что было ранее
- В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе. Резников отметил, что Минреинтеграции использует хорватский опыт для разработки законопроекта о переходном периоде, но модель будет новой.
- Президент Владимир Зеленский допустил уход с поста президента Украины в том случае, если ему не удастся урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе. Однако политик выразил надежду, что ему удастся вернуть все оккупированные территории – включая Крым – при помощи мирных переговоров с Россией.
- Тем временем переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу зашли в тупик – Москва и боевики "ЛДНР" требуют от Украины уступок в политических вопросах и саботируют дальнейший процесс.