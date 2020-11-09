Киев великодушно подсказал Путину, как закончить войну на Донбассе

По словам Арестовича, Путин ни за что не закончит войну на Донбассе, если не позволить ему сохранить лицо – поэтому Киев и предлагает ему нужный вариант.
Киев предложил российской стороне план, как закончить войну на Донбассе, чтобы глава РФ Владимир Путин при этом не потерял лицо.
В комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что украинская сторона видит все признаки (как экономические, так и политические), что Москва сама желает поскорее закончить войну на Донбассе.
"Они хотели бы уйти. Здесь вопрос – дать им возможность сохранить лицо, так называемый "золотой мост", потому что они же не могут пойти в таком нарративе, что "мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ". Они должны быть мудрыми, для собственного народа и международного сообщества, которые совместно решили вопрос, позаботились о жителях Донбасса, прекратили войну. Наш план дает им такую возможность", – заявил Арестович.
Читайте такжеБоевики отказались пускать людей через КПВВ Счастье и ЗолотоеПо его словам, Путин ни за что не закончит войну на Донбассе, если не позволить ему сохранить лицо – поэтому Киев и предлагает ему нужный вариант.
"Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят – только бы вывели войска", – отметил представитель Киева.
Война на Донбассе - что было ранее:
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. И тут помочь должны представители ОБСЕ.
- 8 ноября вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе. По его словам, война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.
- 8 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.
- 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный план совместных действий по урегулированию конфликта на Донбассе должны непременно поддержать в Москве.