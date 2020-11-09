Киев великодушно подсказал Путину, как закончить войну на Донбассе

Как и когда закончится война на Донбассе - Киев предложил Путину план / УНИАН

Киев предложил российской стороне план, как закончить войну на Донбассе, чтобы глава РФ Владимир Путин при этом не потерял лицо.

В комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что украинская сторона видит все признаки (как экономические, так и политические), что Москва сама желает поскорее закончить войну на Донбассе.

"Они хотели бы уйти. Здесь вопрос – дать им возможность сохранить лицо, так называемый "золотой мост", потому что они же не могут пойти в таком нарративе, что "мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ". Они должны быть мудрыми, для собственного народа и международного сообщества, которые совместно решили вопрос, позаботились о жителях Донбасса, прекратили войну. Наш план дает им такую возможность", – заявил Арестович.

Читайте такжеБоевики отказались пускать людей через КПВВ Счастье и ЗолотоеПо его словам, Путин ни за что не закончит войну на Донбассе, если не позволить ему сохранить лицо – поэтому Киев и предлагает ему нужный вариант.

"Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят – только бы вывели войска", – отметил представитель Киева.

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