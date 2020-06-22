Взрыв в Киеве на Позняках: эксперт назвал главные проблемы в ЖКХ

В Украине власти ничего не контролируют в сфере ЖКХ, поделился эксперт / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал возможную причину взрыва в Киеве в девятиэтажном доме, расположенном в Дарницком районе на Позняках, и назвал проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государство самоустранилось из сферы ЖКХ – оно ничего не контролирует, а просто констатирует все катастрофы, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, власти в любой момент могут сказать, что пострадавшие должны всем заниматься сами, так как все законы, которые приняты, работают против потребителя, и человек остается один на один с проблемами.

"Поверки счетчиков действительно нужны, потому что любой счетчик – это измерительный прибор, и у него может существовать погрешность, как в пользу потребителя, так и в пользу предприятия", – отметил собеседник.

Скубченко подчеркнул, что по существующему законодательству эти поверки положены на плечи потребителей.

"То есть, у нас есть только оплата поверки, но после вступления в силу окончательной версии закона о ЖКХ, потребитель будет вынужден все оплачивать сам, то есть не только поверку, но и установку, и замену", – заявил он.

Эксперт считает, что это, безусловно, неправильно.

"Ведь когда мы, например, приходим в магазин за сыром, мы же не оплачиваем в чеке абонплату за поверку весов и их обслуживание в этом магазине", – объяснил собеседник.

Глава Жилищного союза добавил, что после взрыва газа и обвала дома в Дрогобыче в 2019 году, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести технический аудит и принять программу модернизации объектов ЖКХ, но через год ничего не было сделано, поскольку с 2015 года, когда был принят закон Об особенностях прав собственности многоквартирных домов, государство сбросило с себя ответственность за многоквартирный жилой фонд.

Читайте такжеТрагедия на Позняках в Киеве: версии, жертвы, помощь пострадавшим и судьба домаНапомним, 22 июня в Киеве произошел взрыв в доме по адресу ул. Крушельницкой, 1/5, были разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей, под завалами оказались люди.

В результате инцидента погибли три человека. Глава МВД Арсен Аваков говорил, что правоохранители рассматривают две версии трагедии – взрыв газа или взрывчатки.

Политолог Михаил Чаплыга сказал, что взрыв на Позняках мог произойти из-за того, что во время установки газовых счетчиков рабочие не докрутили трубу.