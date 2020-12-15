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Киев застрял в пробках из-за инцидента на Шулявском мосту

15 декабря 2020, 18:06
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Движение на путепроводе перекрыто в обоих направлениях.

Киев пробки
Киев застрял в пробках / УНИАН

Во вторник вечером в Киеве на Шулявском путепроводе упали столбы линии электроопоры. Эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины инцидента, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Кроме этого, патрульная полиция Киева сообщила, что сейчас проводится демонтаж электроопор.

"Движение на Шулявском путепроводе перекрыт в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

По информации Google maps, на Шулявке также ограничено движение на въезд в сторону проспекта Победы и на съезд с моста.

Движение автотранспорта затруднено на улице Борщаговская, Деснянской, Олексы Тихого, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Уманской, Воздухофлотском проспекте, улице Генерала Шаповала, проспекте Валерия Лобановского и улице Елены Телиги.

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Кроме этого, пробки образовались на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Семьи Кужельников, улице Юрия Илльенко, Глыбочицкой.

Также движение затруднено на улице Константиновской, Кирилловской, Нижнем Валу, Щекавицкой, Набережно-Луговой, Большой Житомирской, Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Владимирской, Богдана Хмельницкого и бульваре Тараса Шевченко.

Также перекрыто движение на улице Крещатик, Кловском спуске и улице Михайла Грушевского.

Пробки зафиксированы на улице Мечникова, бульваре Леси Украинки, Большой Васильковской, улице Короленковской, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской, Столичном шоссе и Голосеевском проспекте.

Движение затруднено также на Северном мосту.

На левом берегу пробки образовались на Харьковском шоссе, проспекте Петра Григоренко, улице Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, Русановской набережной, проспекте Юрия Гагарина, бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича.

Шулявский мост

  • В феврале 2017 года на Шулявском мосту произошел обвал части бетонного забора. Весной 2019 года эстакаду полностью перекрыли для того, чтобы провести демонтаж конструкций.
  • Движение по Шулявскому мосту было возобновлено 28 декабря 2019 года. Причем эстакада заработала не сразу в полном режиме – не было достроены съезды с моста, их запустили только через пару месяцев. Кроме того, сразу не смогли восстановить и троллейбусную линию. При этом до сих пор территория под мостом и сама эстакада не достроены для пешеходов.

новости Киева Виталий Кличко Шулявский мост Киев пробки
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