Генеральный директор ООО" Киевгума" Андрей Острогруд

29 сентября 2020 главный офис "Райффайзен банка Аваль", который находится в Вене, разместил на своем официальном сайте статью "Кризис Corona: Адаптация бизнеса к новым вызовам - примером является украинский производитель "Киевгума".

"Мы искали компанию, которая особенно хорошо адаптировалась к условиям кризиса Corona, и нашли ее. Это "Киевгума", которая сейчас производит защитную одежду многоразового использования для медицинского персонала. Совместно с военными экспертами, эпидемиологами и вирусологами разработали и начали изготавливать GumaTexTM - инновационный материал, который взяли за основу для пошива защитных костюмов многоразового использования, халатов и фартуков", - отметила автор Александра Джоха (Alexandra Jocham).

Разработку защитной одежды данной категории предприятие начало в октябре 2019-го по заказу компаний в энергетической отрасли. Одежда предназначалась для работников, чьи условия труда требовали водонепроницаемых средств индивидуальной защиты. С началом пандемии COVID-19 предприятие начало массовое производство защитных костюмов и защитных халатов.

Костюмы "Киевгума" имеют высокий уровень биологической защиты и полностью соответствуют современным требованиям международной медицинской практике. Система управления качеством, внедренная на предприятии, соответствует требованиям украинского стандарта ДСТУ EN ISO 13485: 2016, что подтверждено сертификатом, выданным европейским уполномоченным органом TÜV AUSTRIA.

Комбинезон биологической защиты

"Нашими клиентами являются благотворительные фонды, медицинские учреждения и военные больницы, областная и городская власть. На данный момент мы уже продали более 40 000 защитных костюмов различных модификаций ", - рассказывает Генеральный директор ООО" Киевгума" Андрей Острогруд.

Напомним, еще в 80-х годах прошлого века предприятие "Красный резинщик" (нынешнее ООО "Киевгума") производило противочумные костюмы.

Также "Киевгума" известно тем, что является надежным поставщиком военных аптечек для Министерства обороны Украины.

ООО "Киевгума" - единственный пример украинского производителя с 90-летним опытом, который признан в более 30-ти странах мира.