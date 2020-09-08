Киевлян предупредили о новом опасном виде мошенничества

В столице орудует банда аферистов, узнали журналисты.
Жителей Киева предупредили о новом опасном виде мошенничества – банда злоумышленников в Печерском районе "обчистила" квартиру, которую на несколько месяцев взяли в аренду.
Злоумышленники вынесли из квартиры вещей на сотни тысяч гривен, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.
По его данным, злоумышленники днем обокрали квартиру, которая находится на 9 этаже дома, расположенного по адресу ул. Евгения Коновальца, 34А.
Убытки, которые понесли хозяева квартиры, составляют по крайней мере 500 тысяч гривен.
"...(одна из членов банды – Ред.) арендует жилье на несколько месяцев. После чего в один прекрасный день оказывается, что в квартире ничего нет, кроме стен и унитаза", – отмечается в сообщении.
- Ранее жителей Киева и гостей столицы предупредили об афере со съемом жилья, которую злоумышленники проворачивали через OLX.
- На арендаторах пытались нажиться "агентство" и "риелтор". На них было заведено шесть уголовных производств.
Автор: Екатерина Присяжнюк