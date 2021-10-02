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Киевлянам не удастся избежать вакцинации от коронавируса - Кличко

2 октября 2021, 10:51

Граждане не смогут посещать общественные заведения Киева без прививки от коронавируса.

Кличко
Киевлянам не удастся избежать вакцинации от коронавируса / УНИАН

Жителям Киева не удастся избежать вакцинации от коронавируса, более того, она может стать принудительной, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" градоначальник подчеркнул, что вакцинированные горожане смогут свободно посещать общественные заведения или пользоваться городским транспортом.

"Мы не хотим доводить до принудительной вакцинации, но дойдем до того, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать", - подчеркнул Кличко.

По данным мэра, в столичных больницах на сегодняшний день 1200 коронавирусных больных в тяжелом состоянии под кислородом.

При этом в столице вакцинировались 1 млн 800 тысяч человек.

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Отметим, коронавирус в Киеве за сутки 1 октября обнаружили у 534 человек. За последние 24 часа в Киеве умерли 22 человека с диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии жертвами болезни стали 5428 жителей столицы.

Читайте такжеВакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 неделиНапомним, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

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