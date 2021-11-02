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Киевлянка отчаянно пыталась уберечь питомца от коронавируса и заставила его носить защитную маску

2 ноября 2021, 15:27
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Дело было в столичном супермаркете.

Женщина пыталась уберечь питомца от коронавируса / Скриншот

В одном из супермаркетов Киева клиенты заметили странность. Женщина, пришла в магазин и , вероятно, решив уберечь своего собаку от коронавирусной инфекции, надела на него маску.

Причем, йоркширский терьер пришел не на своих четырех, а "приехал" в детской коляске.

Видео этого курьеза появилось в Телеграм-канале Kievmap.

В этот момент у самой женщины маска была надета неправильно - на подбородке.

Вероятно женщина изучила исследование итальянских ученых, которые доказали, что люди могут инфицировать домашних животных коронавирусом. А вот о заражении питомцами людей - пока нет официальных данных.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о нашумевшей ситуации с кислородом для больных коронавирусом. Власти заверили, что кислорода вполне достаточно.

Также в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

viber
собаки коронавирус в Киеве
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