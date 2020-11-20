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Киевский суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича

20 ноября 2020, 13:00

Украина не подала в Интерпол соответствующий запрос на международный розыск беглого президента.

Янукович и суд - в Киеве объяснили, почему отменили заочный арест
Янукович и суд: в Киеве объяснили, почему отменили заочный арест / УНИАН

Апелляционный суд Киева дал пояснение, почему отменил заочный арест Виктора Януковича, признав решение Печерского суда об аресте беглого президента незаконным. Оказывается, сторона обвинения не подала в суд необходимую документацию.

Пресс-служба Апелляционного суда Киева уточнила, что заочный арест Януковича отменен, так как не доказан факт объявления его в международный розыск. Сделать это требовалось, согласно положению ч.6 ст. 193 УПК Украины.

То есть защита Януковича смогла предоставить в Апелляционный суд доказательства, что Украина не подала в Интерпол соответствующий запрос на международный розыск беглого президента. Если это требованием не выполнено, то суд не имеет права назначать в качестве меры пресечения меры содержание под стражей.

При этом коллегия судей апелляционной инстанции согласна, что подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления обоснованы – как и риски, что тот может скрываться от органов досудебного расследования.

  • Напомним, после бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.
  • 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.
  • 19 января 2015 Печерский районный суд города Киева вынес заочное постановление об аресте Януковича.
  • 27 июля 2015 Печерский районный суд Киева разрешил проведение Генеральной прокуратурой заочного расследования против Януковича.
  • 14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, постановил задержать Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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