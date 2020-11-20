Киевский суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича

Украина не подала в Интерпол соответствующий запрос на международный розыск беглого президента.
Апелляционный суд Киева дал пояснение, почему отменил заочный арест Виктора Януковича, признав решение Печерского суда об аресте беглого президента незаконным. Оказывается, сторона обвинения не подала в суд необходимую документацию.
Пресс-служба Апелляционного суда Киева уточнила, что заочный арест Януковича отменен, так как не доказан факт объявления его в международный розыск. Сделать это требовалось, согласно положению ч.6 ст. 193 УПК Украины.
То есть защита Януковича смогла предоставить в Апелляционный суд доказательства, что Украина не подала в Интерпол соответствующий запрос на международный розыск беглого президента. Если это требованием не выполнено, то суд не имеет права назначать в качестве меры пресечения меры содержание под стражей.
При этом коллегия судей апелляционной инстанции согласна, что подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления обоснованы – как и риски, что тот может скрываться от органов досудебного расследования.
- Напомним, после бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.
- 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.
- 19 января 2015 Печерский районный суд города Киева вынес заочное постановление об аресте Януковича.
- 27 июля 2015 Печерский районный суд Киева разрешил проведение Генеральной прокуратурой заочного расследования против Януковича.
- 14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, постановил задержать Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
- 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.