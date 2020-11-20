Киевский суд объяснил, почему отменил заочный арест Януковича

Янукович и суд: в Киеве объяснили, почему отменили заочный арест / УНИАН

Апелляционный суд Киева дал пояснение, почему отменил заочный арест Виктора Януковича, признав решение Печерского суда об аресте беглого президента незаконным. Оказывается, сторона обвинения не подала в суд необходимую документацию.

Пресс-служба Апелляционного суда Киева уточнила, что заочный арест Януковича отменен, так как не доказан факт объявления его в международный розыск. Сделать это требовалось, согласно положению ч.6 ст. 193 УПК Украины.

То есть защита Януковича смогла предоставить в Апелляционный суд доказательства, что Украина не подала в Интерпол соответствующий запрос на международный розыск беглого президента. Если это требованием не выполнено, то суд не имеет права назначать в качестве меры пресечения меры содержание под стражей.

При этом коллегия судей апелляционной инстанции согласна, что подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления обоснованы – как и риски, что тот может скрываться от органов досудебного расследования.