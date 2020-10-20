Киевский военный лицей хотят "выселить" на Жуляны - источник

Военный лицей могут перенести на окраину Киева / Голос.ua

Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, который много лет расположен в Печерском районе Киева, хотят перенести на Жуляны. Об этом в Facebook написал журналист Дмитрий Джангиров ссылаясь на свои источники.

"Согласно моим информированным источникам, переименование военного училища из Суворовского в военный лицей имени Богуна не спасет его от переезда на "выселки". И действительно, юным кадетам должно быть безразлично, где учиться Родину любить, а вот бывалым застройщикам далеко не все равно, где возводить элитные многоэтажки", - говорит журналист.

Джангиров рассказал, почему военный лицей хотят перенести на Жуляны.

"На бульваре Леси Украинки жилье в разы дороже, чем на подступах к Жулянам (один только шум взлетающих – садящихся самолетов возле аэропорта "Киев" снижает стоимость квартир на десятки процентов), куда, по имеющейся информации, собираются перенести военный лицей. Ведь для курсантов звук самолетов – часть подготовки к экстремальным ситуациям... мэр Киева Виталий Кличко и Денис Комарницкий – Николай Тищенко строят планы по застройке территории лицея высотками", - пишет Джангиров​.

По его информации, Николай Тищенко уже сейчас старается как можно быстрее завершить переговоры по училищу с Министерством обороны.

В комментарии Главреду заместитель начальника по материально-техническому обеспечению Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Руслан Куриляк опроверг информацию о возможном переезде лицея в Жуляны.

"Кто вам такое сказал? Эта информация безосновательна - никаких разговоров в лицее о переезде нет. Это просто бред, честно говоря", - сказал Руслан Куриляк​.

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