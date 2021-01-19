Кинозрада: Госкино разрешило показать в Украине российский фильм

Кинозал / УНИАН

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в минувшем году не выносило ни единого запрета на прокат российских фильмов в украинских кинотеатрах, а одному даже выдало прокатное удостоверение. Такая информация содержится в ответе ведомства на запрос журналистов агентства Интерфакс-Украина.

"Согласно выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации, в 2020 году запрещенные к показу фильмы производства Российской Федерации отсутствовали", ‒ говорится в тексте документа.

Как объяснили в Госкино, на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один полнометражный фильм российского производства ‒ комедия Обратная связь (режиссер Алексей Нужный). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для проката в кинозалах Украины.

К слову, в 2019-м Госкино запретило показ пяти фильмов. Два из них были российские, а в одном даже снимался до избрания президентом Украины Владимир Зеленский.

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