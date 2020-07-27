Посол Украины в США назвал кандидата на место Волкера

Кандидатура спецпредставителя Госдепа должна быть утверждена до ноябрьских выборов / УНИАН

Специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый американский посол в Украине Кит Дейтон, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, назначение может состояться после президентских выборов в США, которые состоятся осенью текущего года.

По его словам, новый спецпредставитель Госдепа мог бы курировать украино-американские отношения, а также восстановить активное участие США в переговорных процессах вокруг конфликта Украины и РФ.

"Нам нужен такой человек, и после ноябрьских выборов, надеюсь, такой человек будет назначен. Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определенном этапе были расчеты на то, что таким человеком станет новый посол США в Украине Кит Дейтон, но, к сожалению, процесс его утверждения в Сенате затянулся, совершенно не по политическим причинам", - подчеркнул Ельченко.

Вместе с тем он уверен, что кандидатура Дейтона все-равно будет утверждена.

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"Из-за пандемии график работы Конгресса сломан, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество насущных медицинских и экономических вопросов", - сказал Ельченко, добавив, что до ноябрьских выборов кандидатуру Дейтона, скорее всего, утвердят.

Напомним, ранее Ельченко заявил о том, что визит президента Украины в США может произойти и до президентских выборов в США.