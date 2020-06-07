Эксперт рассказал, что ждет мировую экономику и население Земли после пандемии коронавируса

Эксперт рассказал, что ждет мировую экономику / UNICEF

Всемирная пандемия китайского коронавируса очень негативно повлияла на экономику планеты. По причине Covid-19 сотни тысяч предприятий были вынуждены закрыться. Восстанавливаться мировая экономика будет очень и очень долго.

С таким пессимистическим прогнозом выступил эксперт и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью британской радиостанции BBC Radio 4 Всего по миру, по ее оценке, в нищете могут оказаться около 60 млн людей по всему миру.

"До 60 миллионов человек будут загнаны в бедность, что аннулирует усилия по борьбе с нищетой за последние три года. Семьи потеряли близких, миллионы рабочих мест и средства к существованию потеряны, системы здравоохранения испытывают огромную нагрузку", ‒ рассказал Малпасс.

Последствия потери постоянно заработка, а также медицинские и социальные последствия, по словам эксперта, реально будут очень серьезными. Пандемия коронавируса ‒ "мощный удар" по мировой экономике, а последствия вызванного ею кризиса могут продлиться десятилетиями.

Напомним, ранее авторитетный медик-вирусолог из Брауншвейга (ФРГ) Мелани Бринкман рассказала о том, что с полным спокойствием можно будет собираться большими компаниями и ехать в отпуск лишь тогда, когда появится рабочая вакцина от китайского коронавируса Covid-19.