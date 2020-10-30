Кива обвинил Украину в поставках оружия в Азербайджан

Кива заявил, что Украина поставляет оружие в Азербайджан / УНИАН

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива обвинил украинские власти в поставках оружия в Азербайджан через Турцию.

"Мне стало известно, что Украина активно участвует в военном конфликте между Арменией и Турицией с Азербайджаном, на стороне Азербайджана, поставляя туда оружие. Очередной груз от "Укрспецэкспорт" вылетел в Стамбул, а оттуда в Баку где получатель МО Азербайджана", — написал Кива у себя в Facebook и Telegram.

Политик обнародовал скриншот с сервиса Flightradar 24, на котором видно, что 30 октября в 6:22 самолёт Boeing 747 — 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Киева. По словам депутата, в Стамбул вывозится оружие, которое затем полетит в Баку.

"Не решив своих проблем на Донбассе, Украина становится соучастницей и виновницей новых человеческих жертв", — добавил он.

Кива заявил, что готовит депутатский запрос, чтобы выяснить истинные причины полетов украинских самолетов в Турцию.

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