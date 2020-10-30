Кива обвинил Украину в поставках оружия в Азербайджан

В качестве доказательств политик предоставил скриншоты.
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива обвинил украинские власти в поставках оружия в Азербайджан через Турцию.
"Мне стало известно, что Украина активно участвует в военном конфликте между Арменией и Турицией с Азербайджаном, на стороне Азербайджана, поставляя туда оружие. Очередной груз от "Укрспецэкспорт" вылетел в Стамбул, а оттуда в Баку где получатель МО Азербайджана", — написал Кива у себя в Facebook и Telegram.
Политик обнародовал скриншот с сервиса Flightradar 24, на котором видно, что 30 октября в 6:22 самолёт Boeing 747 — 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Киева. По словам депутата, в Стамбул вывозится оружие, которое затем полетит в Баку.
"Не решив своих проблем на Донбассе, Украина становится соучастницей и виновницей новых человеческих жертв", — добавил он.
Кива заявил, что готовит депутатский запрос, чтобы выяснить истинные причины полетов украинских самолетов в Турцию.
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Россия – наряду с США и Францией – является страной-посредником во вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Москва вместе с Парижем и Вашингтоном 1 октября призвала стороны к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.
Армения является членом ОДКБ, вследствие чего Россия гарантирует ей безопасности в случае внешней военной интервенции. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва выполняет свои обязательства, однако гарантии не распространяются на Нагорный Карабах.