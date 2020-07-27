Кличко решил судьбу граффитчиков, которых "застукал на горячем"

Кличко решил, что делать с граффитчиками / УНИАН

Градоначальник Виталий Кличко, который вчера хвастался тем, что поймал на улице Киве граффитчиков, решил, как направить их деятельность "в правильное русло".

Соответствующее предложение он опубликовал в своем Facebook, отметив, что получает сообщение о том, что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков".

В связи с этим у него появилась идея с помощью этих людей привести столицу в порядок.

Читайте такжеКличко рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве на Шулявской

"Я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски! Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы из исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разное "творчество"! И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, краска и все остальное необходимое будет!", – написал Кличко.

Мэр столицы призвал горожан совместно бороться с проявлениями вандализма в Киеве.

Как писал Главред, вчера мэр столицы во время прогулки по городу поймал двух граффитчиков, которые разрисовывали одно из зданий. С нарушителями он "провел воспитательную беседу" и "передал полиции".