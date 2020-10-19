Климатолог поведала, какие проблемы в Украине с водой и смогом / УНИАН

Вера Балабух известный климатолог и географ-метеоролог рассказала, какая проблема в Украине наблюдается с водными возмушными ресурсами.

Свое видение ситуации она высказала в рамках чата на Главреде.

"Могу сказать, что качество воды существенно ухудшается. И сейчас очень нужны новые методы ее очистки. Эта тенденция характерна не только для Киева, но и для всей Украины. В некоторых регионах эта проблема стоит очень остро, например, в восточных областях", ‒ заявила она.

По словам Балабух, по состоянию на сегодняшний день украинский воздух загрязняется не промышленными предприятиями (как-то было во времена СССР), а автомобильным транспортом.

"Что касается качества воздуха, то, казалось бы, у нас не такая мощная промышленность, как в советские времена, когда работала большое количество заводов, которые давали большое количество выбросов, поэтому качество оставляет желать лучшего. Но сейчас существенно на качество воздуха влияет автомобильный транспорт. Атмосфера обладает способностью очищаться, и при наличии осадков, тумана, ветра частицы, попадающие в атмосферу, рассеиваются и оседают. Но если у нас длительный период нет дождя и тумана, воздух не очищается", ‒ заявила она.

Особо, по мнению Балабух, ситуацию в Украине усложняют постоянная область высокого давления и антициклоны.

"Если у нас преобладает область высокого давления, антициклоны, а именно их повторяемость растет на протяжении последних лет, то для них характерно такое явление как задерживающие слои. То есть в атмосфере образуются такие слои, которые задерживают загрязняющие вещества, возникающие у земной поверхности, и не дают возможности им рассеяться. Как следствие, атмосфера становится более грязной, часто возникает смог, особенно когда начинаются масштабные пожары", ‒ подытожила она.

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Вера Балабух - чат на Главреде:

эксперт предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата

До того она объяснила, почему в Украине в последнее время довольно частым явлением стали пыльные бури.