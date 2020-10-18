Климатолог предрекла Украине катастрофу с водой

Дефицит воды связан с ростом засушливости и повышением температуры воздуха / Фото pixabay.com

Из-за изменений климата Украину ждет острая нехватка воды. И если раньше с этой проблемой сталкивались жители южных и восточных регионов, то теперь это коснулось и северных областей.

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух во время чата на сайте Главред.

"Дефицит воды станет проблемой не только наших детей и внуков - уже мы с вами живем в таких условиях (…) Даже Полесье, где раньше был такой избыток влаги, проводили работы по повышению плодородия и осушали болота, сейчас страдает от засухи. Возникают проблемы с водой и на западе Украины, во Львовской, Хмельницкой и других областях. Это связано с ростом засушливости и повышением температуры воздуха", - рассказала климатолог.

По ее словам, в этом году с состоянием водных ресурсов и водообеспечения была просто катастрофическая ситуация. Ситуацию немного спасли дожди, которые прошли в мае. Но во многих регионах Украины, особенно на востоке, катастрофическая ситуация сохраняется и сейчас.

"Эта засуха привела к огромным проблемам в Одесской области и на юге страны, когда многие фермеры почти полностью потеряли свой урожай", - добавила Балабух.

Эксперт объяснила, что климатические изменения влияют на состояние всей климатической системы, в том числе и водных ресурсов.

"Повышение температуры воздуха, особенно в холодный период, приводит к уменьшению, а часто и отсутствию снежного покрова, а снег является основным источником питания наших рек. Нет снега - река не получает необходимую ей воду, то есть эта влага не пополняет подземные водные горизонты. Увеличение продолжительности бездождевого периода, которое сопровождается ростом максимальной температуры, приводит к росту засушливости. А рост испаряемости только усиливает эти процессы", - рассказала Балабух.

Климатолог прогнозирует, что эти опасные процессы будут продолжаться и в дальнейшем. Причем период повышения солнечной активности будет их только усиливать.

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Напомним: