Климатолог спрогнозировала начало бабьего лета в Украине

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Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух высказала мнение, что о бабьем лете говорить пока рано, поскольку фактически в Украине еще не закончилось лето традиционное.

"Пока что во многих регионах Украины, даже в северных областях, температура воздуха была по-настоящему летней", - сказала она во время чата в Главреде.

По словам климатолога, в разных регионах Украины бабье лето придет не всюду одновременно и продлится по-разному. Имеет значение тот фактор, что повышается средняя годовая температура, и это - общемировая тенденция, которая отражает процессы изменения энергетики нашей планеты.

"Изменения в энергетической составляющей влияют на все системы и приводят к изменениям в них. Поэтому происходят существенные трансформации в атмосфере: изменяется термический режим, режим увлажнения и ветра, повторяемость и интенсивность опасных явлений. Это, конечно, влияет и на водные ресурсы: режим рек и океанов. Температура существенно возрастает, и это в значительной мере способствует повышению температуры океанов", - подчеркнула эксперт.

Балабух добавила, что мы является свидетелями беспрецедентных климатических изменений. Если такие изменения ранее происходили в течение 1500 лет, то сейчас они происходят в течение жизни одного поколения.

"Именно то, что изменения климата происходят чрезвычайно быстро, и представляет наибольшую проблему для нас. Таких темпов на нашей планете еще не наблюдалось. И эти изменения связаны именно с антропогенным фактором, в частности, с увеличением концентрации парниковых газов, возникает за счет человеческой деятельности", - подытожила спикер.