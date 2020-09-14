Книгарня Є угодила в скандал, назвав украинские книги нерентабельными

Книгарня Є заявила о нерентабельности торговли украинскими книгами по сравнению с российскими / Фото: Facebook/Книгарня Є

Известный украинский книжный магазин Книгарня Є оказался в эпицентре скандала после публикации сообщения об отсутствии господдержки и большей рентабельности российских книг в Украине.

На своей странице в Facebook представители магазина написали, что отсутствие госполитики и падение продаж вследствие пандемии коронавируса спровоцируют дальнейшее падение рынка украиноязычной книги.

"Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги будет постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать еще больше российской - вопреки собственному желанию", - говорится в заметке.

В сообщении отмечается, что государство обязано поддерживать украинские книги. В качестве примера привели Россию, которая поддерживает российских издателей, а также продвижение их книг в Украине. Представители магазина подчеркнули, что не могут ничего поделать с новыми рыночными реалиями, поэтому вынуждены под них подстраиваться.

"Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине. Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно сжиматься, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше российской - вопреки собственному желанию", - сказано в сообщении.

При этом СММщик издания заявил, что рекламу российского продукта на их сайте делают гугл-алгоритмы.

Читайте такжеВзять и выкинуть: в Украине призвали избавиться от советских книг в библиотекахНа информацию гневно отреагировали в комментариях пользователи Сети и постоянные читатели, а также покупатели Книгарни Є.

"Если сократить все, что сказала Книгарня Є, то выяснится, что деньги не пахнут, Россия поддерживает свои книги на украинском рынке (ну еще бы не поддерживала, у нас здесь информационная война), а сама Книгарня Є очень даже не против поддерживать Россию", "Идиоты. Именно поэтому же у вас и покупали, в том числе с нечестивыми наценками, так вы казались местом, свободным от засилья русских книг. Променять эту многолетнюю лояльность на сомнительный доход от продажи российских книг, да еще и переложить ответственность за свое соглашательство на "государство" - поступок, в котором легко узнать изысканный бизнес-стиль директора лесопилки. Фу. Покупать книги в других местах", - написали разгневанные пользователи.