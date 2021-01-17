Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону

Рейтинг кофейни COFFEE Uncle Alex в Google Maps рухнул/ Instagram

Кофейня COFFEE Uncle Alex, которая расположена на столичных Позняках, попала в скандал, опубликовав оскорбительный комментарий относительно статьи языкового закона, которая начала действовать в Украине в субботу, 16 января.

"А добрі деееень. Сьогодні розпочинаємо размовний цирк. Будемо балакать на украйонській молві", – такое сообщение появилось в сториз в Instagram.

На данный момент пост удален, но украинцы активно пишут комментарии, выражая свое недовольство.

Также на фоне инцидента рухнул и рейтинг кафе на сервисе Google Maps – на данный момент он составил 1,8 (при максимуме 5) по результатам 707 оценок.

"Власник, не суржик - біда, а вата - біда. А ти є вата. З чого ти взяв, що українську мову в Україні нікому захистити, що її можна демонстративно зневажати і насміхатися? Ти став кейсом - як все прос*ати одним сторіс".

"Все, ребятки, сушите сухари. Это тот случай, когда слово не воробей. Ни извинения, ни увольнение автора дебильного высера вас уже не спасет. Выставляйте оборудование на продажу".

Один из пользователей опубликовал скрин объявления о продаже кофейни.

Кто-то из возмущенных украинцев предложил кафе изменить профиль деятельности – позиционировать себя как общественный туалет.

Напомним: