Когда больной коронавирусом может попасть в реанимацию: врач назвал тревожные симптомы

Медик советует обращаться к специалистам / facebook.com/moz.ukr

На 6-8-й день коронавирусной болезни пациенты могут иметь достаточно сильные осложнения, а некоторые из них на 8 день рискуют оказаться в реанимации.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в комментарии ТСН отметил, что "температура 38 градусов на 6-8 день болезни - это плохой симптом". Такую температуру необходимо контролировать и более серьезно относиться к недугу.

"Основным симптомом, который нас настораживал, это было поднятие температуры с 6-7 дня заболевания. Мы понимали, что это происходит не из-за вируса, а благодаря другой причине, чаще всего — присоединению бактериальной инфекции", — поделился медик.

Читайте такжеКогда ВОЗ объявит об окончании пандемии коронавируса: названо условиеЧтобы этого не допустить, Жиравецкий советует сдать анализы.

"Единственным шансом поймать этот момент — на 6-7 день сделать анализ на с-реактивный белок (CRP) и впоследствии повторить его через 2-3 дня. Таким образом мы можем попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения", – пояснил врач.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 10 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 283 жителей страны. В том числе заболели 1 539 детей и 529 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 696 человек; летальных случаев - 816; выздоровели 16 277 человек.

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