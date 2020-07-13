Попасть в Евросоюз с 14 июля: Кулеба рассказал, к чему готовиться украинцам

Кулеба рассказал, впустил ли ЕС украинцев после 14 июля / УНИАН

Коронавирус не оставляет в покое Украину, поэтому Европа для граждан страны пока под замком. Европейский союз 14 июля пересмотрит так называемый "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. На сегодня нет шансов, что Украина попадет в этот список.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, у Украины нет шансов попасть в этот список с 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране "мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно".

"Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом", - отметил Кулеба.

Как известно, для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше 16 на 100 тысяч. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель 16,3, в Украине - 62,4.

Читайте такжеВенгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19: что ждет украинцевДобавим, по состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.

Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).

Читайте такжеОслабления карантина не будет: в Украине 7 областей увязли в "объятиях" коронавирусаНапомним, украинские граждане в настоящее время могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

Также ранее сообщалось, что Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

В список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.