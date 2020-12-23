Когда ЕС снова возобновит авиарейсы с Украиной​: появились подробности

В Мининфраструктуры рассказали о прогнозах, когда Украина может возобновить авиасообщение.
Значительная часть авиарейсов с Европейским союзом может возобновиться уже в 2021 году. Однако, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, это зависит от ситуации во всем мире.
По его словам, авиационный потенциал в Украине достаточно большой.
"По состоянию на конец текущего года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем - возобновится половина перелетов", - отметил министр, передает 24 канал.
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По прогнозам Мининфраструктуры, в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.
"Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие. Это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений", - отметил Криклий.
При этом он отметил, что в 2023 году перевозки выйдут на уровень 2019 года по предварительным прогнозам. Впрочем, все зависит от ситуации с пандемией коронавируса.
Международное сообщение - о чем ранее сообщал Главред:
- Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал перспективы возобновления пассажирских авиаперелетов между Украиной и Евросоюзом.
- В Румынии приняли решение о приостановке авиационного сообщения с Украиной.
- С 8 августа Египет требует от иностранцев результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию страны.