Когда каникулы и переход на дистанционку: в Кабмине назвали сроки

Украинские школы могут перейти на дистанционку / УНИАН

Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября.

Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внеочередного заседания правительства, трансляция которого велась в YouTube КМУ.

"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы", - подчеркнул он.

По его словам, в последующем возможен переход на дистанционное и смешанное обучение.

Степанов подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

В то же время вузам и профтехучилищам рекомендовали с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий.

Читайте такжеШколы и вузы – на замок: Шкарлет назвал сроки досрочных каникул и перехода на дистанционку

Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.