Когда каникулы и переход на дистанционку: в Кабмине назвали сроки

Вузам и профтехучилищам рекомендовали перейти на дистанционное обучение.
Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября.
Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внеочередного заседания правительства, трансляция которого велась в YouTube КМУ.
"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы", - подчеркнул он.
По его словам, в последующем возможен переход на дистанционное и смешанное обучение.
Степанов подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
В то же время вузам и профтехучилищам рекомендовали с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий.
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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 133 человека.
- Всего в стране зарегистрировано 270 тыс. 587 случаев COVID-19, в том числе 5 тыс. 133 новых за прошедшие сутки.
- От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 122 человека, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 116 тыс. 562 человека, за минувшие сутки - 2 тыс. 152.
- На сегодняшний день в Украине болеют 148 тыс. 903 человека.