Когда коронавирус в Украине выйдет на плато: эксперт назвал сроки

Коронавирус в Украине / UNICEF/2021/Ukraine

Коронавирус в Украине сейчас набирать небывалые темпы, а спад заболеваемости COVID-19 наступит в середине ноября. Такое мнение высказал соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Павел Ковтонюк.

"Я думаю, что плато будет в середине ноября, а сейчас будет быстрый рост, и все больше областей будут попадать в "красные" зоны", — сказал Ковтонюк, передает Украинское радио.

По его словам, украинцам следовало вакцинироваться от коронавируса и высокий уровень привитых людей помог бы сейчас остановить очередную волну COVID-19.

"Однако и сейчас вакцинироваться крайне важно, просто для того, чтобы защитить себя в условиях пандемии, которая изобилует вокруг", — говорит специалист.

Также он считает, что целесообразно было бы быстрее объявлять в регионах "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы избежать в будущем возможного медицинского коллапса.

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"Я советую представителям местной власти ранее вводить ограничения "красной" зоны, они имеют такую власть. Ведь лучше не ждать, пока больница переполнится, а опередить события", — подытожил эксперт.

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Коронавирус в Украине

Установлены новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки. По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей. Были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614. В Киеве за минувшие сутки выявили 1323 случая COVID-19.