Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Эксперт сказал, какой может стать мобилизация в ближайшее время.

https://glavred.info/ukraine/kogda-mozhet-zakonchitsya-mobilizaciya-v-ukraine-nazvano-glavnoe-uslovie-10719236.html Ссылка скопирована

Сколько продлится мобилизация / коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Сейчас россияне не имеют желания останавливаться

Мобилизация продолжится, даже если интенсивность боев снизится

Она продлится до момента объявления демобилизации

В последние дни звучат разные оценки относительно возможного окончания войны в Украине. Вместе с этим встает вопрос - когда закончится мобилизация. Об этом сказал бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в комментарии ТСН.ua.

По его словам, россияне не имеют пока желания останавливаться.

видео дня

"В целом есть две модели ведения переговоров о мире. Западная модель: политики сели за стол переговоров, а военные (с обеих сторон) останавливаются. Восточная модель, которой придерживается Россия: политики общаются, а война продолжается, захваты продолжаются. Они, россияне, рассуждают так", - говорит эксперт.

Ступак также сказал, какой может стать мобилизация в ближайшее время. По его мнению, мобилизация продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.

"Подразделениям надо ротации, надо обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться. До момента, пока не будет объявлена демобилизация", - считает он.

Расширение мобилизации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, возможно ли расширение мобилизации в Украине.

По его словам, сейчас система мобилизации работает по решению армии, которая постановила призыв примерно 30 000 человек в месяц.

"Даже если военные просят мобилизовать больше людей, надо учитывать потребности общества: люди работают, платят налоги, а эти средства идут на оборону. Поэтому нужно найти баланс", - подчеркнул он.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине вступили в силу обновленные правила по предоставлению отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Также в Украине снова расширили программу "Контракт 18-24", созданную для привлечения молодых и мотивированных граждан в армию. Теперь она распространяется на все составляющие Сил обороны Украины.

Кроме того, в Украине вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше проходить военную службу по контракту на добровольных началах.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред