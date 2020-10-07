Когда осенние каникулы в школе 2020 – Украина сдвигает сроки

Осенние каникулы 2020 - когда Украина отправляет детей отдыхать / 1zoom.ru

Осенние каникулы 2020 сдвигают по политическим мотивам. Школьные каникулы 2020 начнутся раньше запланированного – и закончатся, соответственно, тоже.

Каникулы в школе в Украине устраивают каждый квартал. В общей сложности украинские школьники имеют право на 30 дней отдыха в течение учебного года (летние каникулы – это отдельная статья: они длятся дольше, чем осенние, зимние и весенние каникулы в Украине вместе взятые).

На 2020-2021 учебный год Минобразования рекомендовало школам пойти на осенние каникулы 2020 с 26 октября (понедельник) по 1 ноября (воскресенье) включительно.

Читайте такжеПеревод часов осенью 2020 – когда и куда переводят стрелки на зимнее времяПри этом за каждой школой всегда остается право корректировать даты осенних каникул под себя – в зависимости от погодных условий и работы отопительной системы, эпидемической ситуации, региональных особенностей и иных факторов. Поэтому расписание каникул в разных городах разное – на осенние каникулы 2020 Украина не ходит дружно всей страной в одни и те же дни. Так, в большинстве школ на каникулы дети обычно уходили в первую неделю ноября.

Однако в этом году в дело вмешался политический вопрос. Более 12 000 избирательных участков в Украине находятся в учебных заведениях, поэтому из-за местных выборов (которые назначены на 25 октября) осенние каникулы сдвинули.

На осенние каникулы 2020 в Украине школьников должны отправить с четверга, 22 октября – и до пятницы, 30 октября.

Таким образом, каникулы в школах должны начаться на 10 дней раньше запланированного. Однако окончательное решение всё же остается за школой и местными отделами образования.

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